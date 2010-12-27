Для этого организаторам надо найти время в напряженных графиках обеих команд.

"Зенит" проведет товарищеский матч с "Барселоной". Такое предположение было высказано в ходе встречи президента сине-бело-голубых Александра Медведева с коллегами из испанского футбольного клуба. Об этом сообщает официальный сайт петербургской команды.

Для этого организаторам надо найти время в напряженных графиках обеих команд.

В рамках сотрудничества с "Барселоной" у нас есть возможность провести товарищеский матч. Но для этого надо найти время в напряженных графиках обеих команд. В том, что эта идея будет реализована, у меня никаких сомнений нет. Конечно, лучше играть с "Барселоной" официальные матчи. Только для этого "Зениту" нужно попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона заявил Медведев

В данный момент петербуржцы играют в Лиге Европы. Напомним, что в четверг, 14 марта, состоится матч 1/8 финала "Зенит - Вильярреала". Начало встречи в 23:00.

Ранее мы сообщали о том, что Себастьян Дриусси рассказал, что "Зенит" нацелен на атаки в матче против "Вильярреала"

Фото:фк зенит