Себастьян Дриусси рассказал, что "Зенит" нацелен на атаки в матче против "Вильярреала"

Аргентинец заявил, что команда будет бороться до победного конца за выход в четвертьфинал.

Футболист "Зенита" Себастьян Дриусси рассказал, что на встречу с игроками "Вильярреала" команда идет с намерением победить. Иностранец отметил, что только такой менталитет победителя и должен присутствовать. Он также добавил, что для "сине-бело-голубых" важно не терять концентрацию в течение всего матча.

Тот "Вильярреал", который мы видели, отлично оборонялся. Мы должны отлично атаковать и постараться забить как можно больше комментирует ситуацию Дриусси

На данный момент клуб Северной столицы прибыл в Испанию, чтобы провести ответную игру в рамках Лиги европы. Аргентинец рассказал, что перед ними поставлена цель: выйти в четвертьфинал соревнования. Напомним, что прошлую схватку с "Вильярреалом" петербуржцы проиграли со счетом 3:1. Аргентинец заметил, что к проигрышу привела череда ошибок, которую допустили спортсмены из "Зенита".

Игра за место в турнире пройдет вечером 14 марта.

Напомним, что Сергей Семак рассказал, когда болельщикам стоит ждать возвращения Маркизио.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"



