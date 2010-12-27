Сергей Семак рассказал, когда болельщикам стоит ждать возвращения Маркизио

Рецидив старой травмы не позволил итальянцу выходить на поле.

Главный тренер петербургской футбольной команды Рассказал, когда стоит ожидать возвращения Клаудио Маркизио в основном составе команды. По информации от специалиста, у спортсмена обнаружился рецидив старой травмы. На поле итальянский защитник сможет появиться после длительной паузы только с матчам национальных сборных. Об этом заявил Сергей Семак.

Надеемся, что сроки, которые указывают наши доктора, останутся в силе. У Клаудио рецидив старой травмы. Воспаление, о котором я не хотел бы говорить подробно прокомментировал ситуацию спикер

Напомним, что в последний раз футболиста можно было увидеть в форме "сине-бело-голубых" около месяца назад. Тогда Маркизио играл в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Клуб боролся против турецкого "Фенербахче", но не смог выстоять: матч завершился со счетом 0:1. На поле игрок провел всего около шести минут в качестве замены.

Семак добавил, что сейчас футболист проходит через дополнительное медицинское обследование.

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"