Россия опустилась на 7 место, а Португалия поднялась на 6 позицию.

Впервые за долгое время Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА 2019/2020. Теперь Россия занимает 7 позицию в списке, а Португалия поднялась на шестую строчку. Если иностранцы удержат планку к концу сезона, то к 2021 году Россия потеряет одну прямую путевку в Лигу Чемпионов. Футболисты также лишатся одной команды в еврокубках.

Накануне в Европе прошли очередные поединки в рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В Группе G, в которой за место сражается петербургский "Зенит", португальская "Бенфика" победила французский "Лион". Одновременно с этим действующие чемпионы России проиграли выездной матч немецкому "Лейпцигу".

На данный момент у России остались 4 команды из 6. Два российских клуба вылетели из турнира в начале евросезона, когда соревнование покинули "Спартак" и "Арсенал" из Тулы. У Португалии в турнире остались 5 из 5 команд.

Ранее Piter.tv писал о том, что вместимость "Газпром Арены" увеличат к финалу Лиги чемпионов в 2021 году.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/UEFA