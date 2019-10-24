Впервые за долгое время Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА 2019/2020. Теперь Россия занимает 7 позицию в списке, а Португалия поднялась на шестую строчку. Если иностранцы удержат планку к концу сезона, то к 2021 году Россия потеряет одну прямую путевку в Лигу Чемпионов. Футболисты также лишатся одной команды в еврокубках.
Накануне в Европе прошли очередные поединки в рамках текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В Группе G, в которой за место сражается петербургский "Зенит", португальская "Бенфика" победила французский "Лион". Одновременно с этим действующие чемпионы России проиграли выездной матч немецкому "Лейпцигу".
На данный момент у России остались 4 команды из 6. Два российских клуба вылетели из турнира в начале евросезона, когда соревнование покинули "Спартак" и "Арсенал" из Тулы. У Португалии в турнире остались 5 из 5 команд.
Ранее Piter.tv писал о том, что вместимость "Газпром Арены" увеличат к финалу Лиги чемпионов в 2021 году.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/UEFA
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