Португалец получил от полиции разрешение на проживание в Петербурге

Молодой человек хочет создать семью с петербурженкой, они знакомы уже 11 лет.

Полицейские Санкт-Петербурга выдали 31-летнему гражданину Португалии Жоэлу Педру разрешение на временное проживание в России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Иностранцу помогли осуществить его мечту о переезде в страну.

Жоэлу Педру удалось получить заветный документ благодаря указу президента "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Как рассказали в ведомстве, Жоэл познакомился с петербурженкой Екатериной на языковых курсах 11 лет назад. Молодые люди влюбились друг в друга, но до 2024 года могли встречаться лишь ненадолго.

Полиция одобрила прошение иностранца. Жоэл планирует переехать в Россию, создать семью с Екатериной и устроиться на работу водителем общественного транспорта. В будущем он также планирует получить российское гражданство.

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Фото: Piter.TV