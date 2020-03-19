В Петербурге будут судить пиарщиков наркоторговцев

Сканирование кода перенаправляло пользователей не на сайт продажи билетов, а на торговую площадку в даркнете.

В Санкт-Петербурге полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 36-летнего уроженца Хабаровска и его 34-летней сожительницы, проживавших в Красносельском районе, обвиняемых в склонении к потреблению наркотических средств (часть 2 статьи 230 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, пара занималась продвижением наркотических веществ, используя необычную схему. В августе 2024 года в полицию поступило сообщение о странной афише, размещённой на заборе возле дома 18 по улице Чекистов. Яркий баннер анонсировал концерт американского рэп-исполнителя, но не содержал никакой информации о месте и времени проведения. Вместо этого на афише был размещён крупный QR-код.

Сканирование кода перенаправляло пользователей не на сайт продажи билетов, а на торговую площадку в даркнете, где продавались наркотики. В ходе обыска съёмной квартиры обвиняемых были обнаружены многочисленные экземпляры рекламной продукции, а также весы со следами наркотического вещества растительного происхождения.

По факту обнаружения наркотиков было возбуждено отдельное уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств), которое в настоящее время находится на стадии расследования.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области