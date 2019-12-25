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Портфолио школьника может стать альтернативой ЕГЭ
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Портфолио школьника может стать альтернативой ЕГЭ

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В Рособрнадзоре прорабатывают идею поступления в вузы по портфолио.

Портфолио выпускников при поступлении в высшие учебные заведения может стать альтернативой Единому государственному экзамену. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он выразил уверенность, что роль портфолио существенно возрастет к 2030 году. В настоящее время портфолио интересует лишь учеников 9–11 классов, отметил Музаев.

Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с шестого класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ <…> Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством.

Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

По его словам, в Рособрнадзоре уже прорабатывают идею поступления в высшие учебные заведения по портфолио.

Ранее эксперты прокомментировали предложение Бастрыкина отменить ЕГЭ.

Фото: pexels.com

Теги: егэ, портфолио, рособрнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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