Портфолио школьника может стать альтернативой ЕГЭ

В Рособрнадзоре прорабатывают идею поступления в вузы по портфолио.

Портфолио выпускников при поступлении в высшие учебные заведения может стать альтернативой Единому государственному экзамену. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он выразил уверенность, что роль портфолио существенно возрастет к 2030 году. В настоящее время портфолио интересует лишь учеников 9–11 классов, отметил Музаев.

Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с шестого класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ <…> Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством. Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

По его словам, в Рособрнадзоре уже прорабатывают идею поступления в высшие учебные заведения по портфолио.

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