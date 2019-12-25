Портал newsru.com сообщил о своем закрытии

СМИ прекращает работу по экономическим причинам.

Основанное российским предпринимателем Владимиром Гусинским издание Newsru.com объявило о собственном закрытии. Об этом говорится на официальном сайте СМИ 31 мая. Редакция уточнила, что им приходится прекратить свою деятельность в связи с экономическими причинами.

Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу newsru.com более невозможной. сообщение портала

Журналисты портала объяснили, что оставляют открытым архив новостей за текущий год. Напомним, что Newsru.com является онлайн-изданием. Оно работало с 2000 года. Ранее СМИ являлось сайтом телекомпании НТВ.

"Открытая Россия" (неправительственная организация, признанная кабмином нежелательной на территории РФ) заявила о самоликвидации.

Фото: Piter.tv