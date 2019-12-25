Портал newsru.com сообщил о своем закрытии

Основанное российским предпринимателем Владимиром Гусинским издание Newsru.com объявило о собственном закрытии. Об этом говорится на официальном сайте СМИ 31 мая. Редакция уточнила, что им приходится прекратить свою деятельность в связи с экономическими причинами.
Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу newsru.com более невозможной.
сообщение портала
Журналисты портала объяснили, что оставляют открытым архив новостей за текущий год. Напомним, что Newsru.com является онлайн-изданием. Оно работало с 2000 года. Ранее СМИ являлось сайтом телекомпании НТВ.
"Открытая Россия" (неправительственная организация, признанная кабмином нежелательной на территории РФ) заявила о самоликвидации.
Фото: Piter.tv
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