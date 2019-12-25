Чаще всего петербуржцы жаловались на отсутствие или несоблюдение графика уборки парадной.

В четверг, 9 июля, стало известно о том, что портал "Наш Санкт-Петербург" принял 301 тысячу сообщений от петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи.

Такой результат зафиксирован за первое полугодие текущего года. Чаще всего петербуржцы жаловались на отсутствие или несоблюдение графика уборки парадной. Также о неудовлетворительном состоянии подъезда сообщили 5,2% горожан. О мусоре во дворе заявили 5% петербуржцев.

Отмечается, что в марте была запущена новая версия портала.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург девятый день подряд лидирует по числу жертв коронавируса в России.

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