Porsche Cayenne прокатился по тротуарам парка Терешковой

Беспечную езду водителя иномарки сняли на видео отдыхающие петербуржцы.

В среду, 28 августа, петербуржцев возмутила беспечная езда Porsche Cayenne по тротуарам Все происходящее жители города сняли на видео.

Инцидент произошел в парке Валентины Терешковой (иначе Заневском парке). На записи видно белую иномарку, которая неспешно движется по тротуару вслед за велосипедистом. На заднем плане водителю возмущенно машут прохожие.

Что вынудило водителя внедорожника выехать на тротуар, неизвестно. Однако петербужцы остались крайне недовольны таким поведением.

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Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург