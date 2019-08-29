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Porsche Cayenne прокатился по тротуарам парка Терешковой

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Беспечную езду водителя иномарки сняли на видео отдыхающие петербуржцы.

В среду, 28 августа, петербуржцев возмутила беспечная езда Porsche Cayenne по тротуарам  Все происходящее жители города сняли на видео.

Инцидент произошел в парке Валентины Терешковой (иначе Заневском парке). На записи видно белую иномарку, которая неспешно движется по тротуару вслед за велосипедистом. На заднем плане водителю возмущенно машут прохожие.

Что вынудило водителя внедорожника выехать на тротуар, неизвестно. Однако петербужцы остались крайне недовольны таким поведением.

Ранее мы писали, что на Киевском шоссе Mercedes врезался в Ford и слетел в кювет на крышу.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: porsche cayenne, видео, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Происшествия,

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