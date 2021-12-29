Порошенко заявил, что не будет другом Зеленского

Экс-глава Украины считает, что президент обращается к гражданам как к неразвитым людям.

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что не будет другом президента Владимира Зеленского. Об этом политик сообщил журналистам местного телеканала "Украина 24". При этом спикер призвал своего коллегу объединиться.

Если мы говорим о единстве, я первый за единство. Я точно не буду другом Зеленского, я четко знаю, что он делает. Но сегодня я призываю: мы все должны объединиться перед реальной угрозой. Петр Порошенко, экс-глава Украины

Бывший глава государства считает, что недооценка существующей опасности тоже является преступлением. Он добавил, что не планирует никого запугивать, а только хочет спасти Украину. По мнению политика, страна может дать отпор, если объединиться и будет сильной. Порошенко выступил с критикой видеообращения Зеленского к нации от 19 января. По мнению аналитика, в этой речи президент счел граждан "зрителями" сериалов, наподобие "Папика" или "Сватов". Политик потребовал от президента уважать народ и не говорить неправду.

Суд избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

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