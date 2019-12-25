Он стал фигурантом уже нескольких уголовных дел.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на него завели уголовное дело за разжигание межнациональной розни. Её вызвал факт создания Православной церкви Украины.

Политик рассказал об этом на митинге своих сторонников. В скором времени Порошенко должны избрать меру пресечения. Офис генпрокурора Украины ходатайствовал об заключении бывшего президента под стражу — по делу о незаконном назначении заместителя главы СВР Сергея Семочко.

Порошенко стал фигурантом нескольких уголовных дел — о легализации незаконных доходов, отмывании денег, вмешательстве в работу судов.

Ранее Порошенко пришлось перенести похороны отца из-за суда.