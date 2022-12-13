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Порошенко раскрыл, для чего на самом деле нужны были Минские соглашения

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Экс-глава Украины отметил, что за время действия документа Киев значительно усилил армию.

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскрыл, для чего на самом деле Западу и киевскому режиму нужны были Минские соглашения. В рамках специального выпуска документального фильма "Путин против Запада"  от британского телеканала BBC гость пояснил, что за время существования этих договоренностей, власти Украины смогли усилить собственную армию и настроить международных союзников против Москвы.

Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции.

Петр Порошенко, экс-глава Украины

Журналисты узнали также мнение у советника бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности. Кристоф Хойсген подчеркнул, что перед подписанием Минских соглашений Петр Порошенко жаловался Ангелы Меркель на плачевное положение Вооруженных сил Украины в Дебальцево. Политик ясно дал понять коллеге из Германии о том, что силам ВСУ нанесли поражение, поэтому солдаты едва ли могут сдерживать свои рубежи. В том случае, если российские войска прорвутся вперед, то они смогут дойти до самой столицы -  Киева. Эксперт полагает, что именно поэтому были подписаны "Минские соглашения", так как Украина "а этом нуждалась".

Порошенко признался пранкерам, что Украине нечем защищаться с воздуха.

Фото и видео: BBC Two

Теги: bbc, bbc two, всу, запад, запад против путина, минские соглашения, петр порошенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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