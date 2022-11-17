Порошенко признался пранкерам, что Украине нечем защищаться с воздуха

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался пранкерам Вовану и Лексусу, что стране нечем защищаться с воздуха. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале пранкеров.
Те представились экс-украинскому лидеру бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. Порошенко признал превосходство Москвы над Киевом в вооружении. Также экс-президент Украины заявил об исчерпанном потенциале ВСУ.
У России в 10 раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских еще значительное превосходство.
Петр Порошенко, экс-президент Украины
Ранее Порошенко рассказал пранкерам о расколе в политической элите Украины.
Видео: Telegram / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)
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