Порошенко признался пранкерам, что Украине нечем защищаться с воздуха

Также экс-президент Украины заявил об исчерпанном потенциале ВСУ.

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался пранкерам Вовану и Лексусу, что стране нечем защищаться с воздуха. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале пранкеров.

Те представились экс-украинскому лидеру бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом. Порошенко признал превосходство Москвы над Киевом в вооружении. Также экс-президент Украины заявил об исчерпанном потенциале ВСУ.

У России в 10 раз больше артиллерии, у России в 30 раз больше боеприпасов, а в авиации у русских еще значительное превосходство. Петр Порошенко, экс-президент Украины

Ранее Порошенко рассказал пранкерам о расколе в политической элите Украины.

Видео: Telegram / Шоу ВиЛ (Вован и Лексус)