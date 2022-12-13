Экс-глава Украины вспомнил о том, как российского президента принимали в Нормандии в 2014 году.

Бывший президент Украины петр Порошенко признал, что его поразила популярность российского лидера Владимира Путина среди западных и мировых коллег. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе интервью для нового документального фильма британского телеканала BBC "Путин против Запада". Политик вспомнил о посещении лидера Кремля в 2014 году Нормандии, в которой отмечалось 70-летие высадки союзников. Его французский коллега Франсуа Олланд, коорый также на тот момент занимал пост главы страны, отметил журналистам, что Париж хотел использовать торжественные мероприятия для налаживания отношений с российским лидером.

Я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США Бараку Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину. Петр Порошенко, экс-глава Украины

Франсуа Олланд напомнил о том, что Владимир Путин в качестве жеста доброй воли принес иностранцам бутылку водки в термосумке. Французский президент подумал о том, что такое стремление заслуживает похвалы, хотя он лично и не употребляет водку. Американское издании The Washington Post ранее сообщило о том, что идеи Владимира Путина все чаще находят отклик в умах политических лидеров и населения западных стран.

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Фото и видео: BBC