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На месте порохового погреба XVIII века в Выборге планируют создать музейное пространство
Сегодня, 9:35
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На месте порохового погреба XVIII века в Выборге планируют создать музейное пространство

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В ближайшее время будет представлена концепция проекта.

В бывшем военном городке на Крепостной улице в Выборге началась реставрация. В частности, из Порохового погреба XVIII века, который находится на территории, планируют создать новое музейное пространство. Фотографиями с места работ поделился  заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Старейшая постройка в комплексе со сложной и интересной историей. Планируем создать там музейное пространство и сделать доступным для горожан и гостей Выборга. Вскоре представим концепцию.

Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия

Объекты Минобороны были переданы в собственность Ленинградской области весной 2022 года. Они имеют историческую ценность.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти повышают привлекательность программы "Серебряное ожерелье".

Фото: ВКонтакте / Владимир Цой

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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