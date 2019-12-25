На месте порохового погреба XVIII века в Выборге планируют создать музейное пространство

В ближайшее время будет представлена концепция проекта.

В бывшем военном городке на Крепостной улице в Выборге началась реставрация. В частности, из Порохового погреба XVIII века, который находится на территории, планируют создать новое музейное пространство. Фотографиями с места работ поделился заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Старейшая постройка в комплексе со сложной и интересной историей. Планируем создать там музейное пространство и сделать доступным для горожан и гостей Выборга. Вскоре представим концепцию. Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия

Объекты Минобороны были переданы в собственность Ленинградской области весной 2022 года. Они имеют историческую ценность.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти повышают привлекательность программы "Серебряное ожерелье".

Фото: ВКонтакте / Владимир Цой