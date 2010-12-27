В квартире реконструктора на Ветеранов нашли склад боеприпасов

Любитель оружия стал фигурантом уголовного дела.

Вечером 25 августа в полицию Петербурга позвонила жительница дома №34 по проспекту Ветеранов и сообщила о подозрительном шуме и криках "Убивают!", доносившихся из соседней квартиры. Об этом пишет "Фонтанка".

На указанный адрес выехали стражи порядка. Ни драки, ни сцен убийства в квартире не обнаружили. Однако в помещении нашли склад боеприпасов. У 42-летнего уроженца Омска изъяли несколько винтовок, два штык-ножа и около двух килограммов пороха.

Известно, что мужчина увлекается исторической реконструкцией. Он принимает активное участие в тематических мероприятиях, организуемых клубами реконструкторов и военно-патриотическими организациями.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Расследование продолжается. Любителя военной атрибутики отпустили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина отдал полиции почти 300 кг боеприпасов.

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