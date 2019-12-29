Pornhub выпустил документальный фильм без порно

Фильм рассказывает про культуру чернокожих лесбиянок-стриптизерш.

Во вторник, 3 марта, американский сайт для взрослых Pornhub выпустил первый документальный фильм, в котором нет порно сцен. Об этом пишет издание Variety.

История рассказывает о культуре чернокожих лесбиянок-стриптизерш. Режиссером картины стала концептуальная художница Лейла Вайнрауб. В материале использовали видеоролики, которые она снимала на протяжении 15 лет, находясь в лесбийских стрип-клубах Лос-Анджелеса.

Вайнрауб надеется, что документалка поможет привлечь на Pornhub больше женской аудитории. Вместе с разработчиками компании художница также создала онлайн-платформу для проекта. Там доступен чат, который Вайнрауб будет посещать раз в неделю и общаться с пользователями.

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Фото: rt.pornhub.com