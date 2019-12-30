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Порывы ветра во вторник в Петербурге достигнут 18 м/c
Сегодня, 21:02
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nadezhda_sib

Порывы ветра во вторник в Петербурге достигнут 18 м/c

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В Северной столице вновь ожидается сильный ветер.

В ГУ МЧС по Петербургу предупредили о сильном ветре в Петербурге 21 января.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/c. Также местами возможно усиление ветра до 18 м/с.

Жителям города напомнили о том, что машины при отсутствии гаража стоит оставлять вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а также обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. 

Сегодня из-за угрозы наводнения в Петербурге дамбу пришлось частично закрыть.

Фото: pixabay.com 

Теги: ветер, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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