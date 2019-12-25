Мужчину, который ударил ножом петербуржца за замечание, посадили на домашний арест

Инцидент произошел 17-го августа.

Дзержинский районный суд Петербурга избрал домашний арест для злоумышленника, который ударил ножом прохожего на Дворцовой набережной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ислам Мусаев просил отказать в страже, либо избрать домашний арест. По словам молодого человека, он не наносил удары.

Не успел убежать, вот меня и схватили. сказал подсудимый.

Суд отказал дознанию. Под домашним арестом Мусаев останется до 15 сентября 2020 года.

Напомним, по версии правоохранителей Мусаев и его знакомый нарушали общественный порядок. Им сделал замечания 18-летний петербуржец, после чего в ответ он получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу.

Фото: Piter.TV