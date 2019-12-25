Двое уроженцев Дагестана ранили прохожего за сделанное замечание

Мужчины нарушали общественный порядок.

Петербуржца избили и ударили ножом за то, что он сделал замечание. Подробности инцидента рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В ночь на 17 августа на Дворцовой набережной молодые люди приставали к прохожим и нецензурно выражались. Они находились в в состоянии алкогольного опьянения. Проходивший мимо 18-летний горожанин сделал им замечание, после чего в ответ он получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Правоохранители оперативно прибыли на место, задержали уроженцев Дагестана и доставили их в отдел полиции. На агрессоров составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Кроме того, позже поступила телефонограмма из больницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области