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Двое уроженцев Дагестана ранили прохожего за сделанное замечание
Сегодня, 8:45
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Двое уроженцев Дагестана ранили прохожего за сделанное замечание

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Мужчины нарушали общественный порядок.

Петербуржца избили и ударили ножом за то, что он сделал замечание. Подробности инцидента рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В ночь на 17 августа на Дворцовой набережной молодые люди приставали к прохожим и нецензурно выражались. Они находились в в состоянии алкогольного опьянения. Проходивший мимо 18-летний горожанин сделал им замечание, после чего в ответ он получил несколько ударов и ножевое ранение в ногу. Очевидцы сообщили об этом в полицию.

Правоохранители оперативно прибыли на место, задержали уроженцев Дагестана и доставили их в отдел полиции. На агрессоров составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

Кроме того, позже поступила телефонограмма из больницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области

 

Теги: замечание, полиция, ранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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