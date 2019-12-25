Петербуржцы пожаловались на поребрики из надгробий в Невском районе

Старые могильные плиты превратили в блоки для отделки тротуара на Октябрьской набережной.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что в Петербурге местные жители обнаружили в центре города поребрики из надгробий. Об этом горожане сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Ничего с этим не поделаешь, при советской власти надгробия стали стройматериалами . От воплей в интернете ничего не поменяется, могил все равно нет пользователи соцсетей.

Старые могильные плиты превратили в блоки для отделки тротуара на Октябрьской набережной. В настоящий момент, бордюры из надгробий лежат на газоне вдоль Октябрьской набережной у дома, 36.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге могут ввести запрет на закрашивание граффити.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк