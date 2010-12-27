СКА проиграл "Локомотиву" в овертайме

Для СКА это стало пятым поражением подряд.

Хоккейный клуб СКА проиграл в матче с "Локомотивом". Петербургская команда проиграла со счетом 4:3. Игра состоялась 26 октября в Ярославле.

Первая шайба в ворота СКА была забита уже на четвертой минуте, затем до конца первого тайма клубу удалось отыграться. Команды сохраняли ровный счет до конца основного времени, он составил 3:3. Решающий гол игрок "Локомотива" забил в овертайме.

Для СКА поражение стало пятым в КХЛ, хоккеисты установили свой антирекорд. В предыдущем матче победа осталась за "Нефтехимиком".

Следующая игра состоится 28 октября, соперником станет "Северсталь" из Череповца.

Фото: пресс-служба СКА