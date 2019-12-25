Петербуржцам перечислили самые популярные имена новорождённых за 2022 год

"Лидеры“ в списке имен мальчиков и девочек остаются неизменными несколько лет.

Комитет по делам ЗАГС Северной столицы подвёл итоги года, обозначив наиболее популярные имена новорожденных за 11 месяцев. Как выяснилось, "лидеры" рейтинга не меняются уже несколько лет.

Наиболее востребованное мужское имя за 2022 год – Александр – продолжает бить рекорды популярности с 2013-ого. Кроме того, родители выбирают такие имена для мальчиков, как Михаил, Максим, Лев и Артем.

В случае девочек, наиболее часто встречающимся именем с 2017 года остаётся София. Также часто выбирают имена Анна, Мария, Алиса, Ева.

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