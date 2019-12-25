Российские ученые рекомендуют оценивать состояние иммунитета не раньше чем через 48 дней с начала заболевания.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что популяционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 26%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день мы видим наличие иммунитета, и уровень популяционного иммунитета в стране составляет порядка 26%. Анна Попова, глава Роспотребнадзора.

При этом в сельской местности соответствующие показатели ниже. По словам Поповой, это обусловлено особенностью эпидпроцесса.

Специалисты выяснили, что максимальные показатели наблюдаются у детей до 6 лет до 42% из числа обследованных. Также среди детей от 7 до 13 лет - до 38%.

Ранее мы сообщали о том, что Мишустин заявил, что Россия прошла пик заболеваний коронавирусом.