В 51 год умер попугай из детского фильма "Пеппи Длинныйчулок"

Он является долгожителем, так как попугаи ара живут около 30-40 лет.

В зоопарке Карлсруэ в Германии в 51 год скончался попугай Дуглас, который снимался в детском фильме о Пеппи Длинныйчулок.

Раньше попугай жил в приюте для животных в шведском Мальмё. Вольер для попугая ара был слишком тесный и это привлекло внимание активистов. Власти предлагали усыпить птицу, но активисты перевезли Дугласа в Германию.

Немецкие сотрудники утверждали, что попугай знал около 50 слов. Также он является долгожителем, так как попугаи ара живут около 30-40 лет.

Попугай Дуглас исполнил роль попугаихи Розалинды, члена пиратской банды.

Фото и видео: Отрывок из фильма Пеппи Длинныйчулок/ Youtube