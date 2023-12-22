В Петербурге мужчина обезглавил попугая

И оставил у двери гранату.

Жительнице Петербурга пришлось убегать от взбесившегося мужа, а тот в ответ расчленил её голубого волнистого попугайчика и сбежал, оставив у двери гранату. Подробности стали известны Piter.tv.

Вечером 10 января в правоохранительные органы обратилась 43-летняя женщина. Она рассказала, что её муж раскодировался и начал неадекватно себя вести. Женщина, опасаясь за себя, ушла из их квартиры на Комендантском проспекте. Муж прислал ей фото с отрезанной головой их волнистого попугая. Петербурженка испугалась за собаку, оставшуюся в квартире, и попросила полицию приехать в их дом.

Прибывшие на место оперативники обнаружили на входе гранату Ф-1 (муляж). В наполненной окурками пепельнице лежала отрезанная голова голубого волнистого попугайчика. Тело птицы было в мусорку. Мужчину ищут.

Ранее волонтёры в Ленобласти спасли раненую топором собаку Люсю.

Фото: Piter.tv