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Задержан житель Ленобласти, жестоко расправившийся с попугаем при детях
Сегодня, 13:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Задержан житель Ленобласти, жестоко расправившийся с попугаем при детях

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Мужчина арестован на 10 суток.

Задержан мужчина, жестоко расправившийся с попугаем в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 10 февраля обратилась женщина, которая попросила привлечь к ответственности её бывшего 36-летнего супруга, который 10 февраля в квартире на Ивана Чернявского в поселке Первомайское, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился с их домашним попугаем.

При этом свидетелями этого происшествия стали двое их несовершеннолетних детей, трех и пяти лет. Мужчина был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности. Мужчина арестован на 10 суток. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по факту жестокого обращения с животным.

Месяц назад в Петербурге ещё один  мужчина обезглавил попугая.

Фото: pxhere

Теги: дети, попугай
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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