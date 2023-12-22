Задержан житель Ленобласти, жестоко расправившийся с попугаем при детях

Мужчина арестован на 10 суток.

Задержан мужчина, жестоко расправившийся с попугаем в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 10 февраля обратилась женщина, которая попросила привлечь к ответственности её бывшего 36-летнего супруга, который 10 февраля в квартире на Ивана Чернявского в поселке Первомайское, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился с их домашним попугаем.

При этом свидетелями этого происшествия стали двое их несовершеннолетних детей, трех и пяти лет. Мужчина был доставлен в отдел полиции и привлечен к административной ответственности. Мужчина арестован на 10 суток. В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по факту жестокого обращения с животным.

Месяц назад в Петербурге ещё один мужчина обезглавил попугая.

Фото: pxhere