Читающего стихи попугая-патриота выставили на продажу в Краснодаре

Попугая собирались продать за 250 тысяч рублей.

Читающего стихи попугая-патриота по кличке Валера выставили на продажу в Краснодаре. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на хозяина птицы.

Отмечается, что попугай умеет декларировать стихи. Владелец уточнил, что птица может цитировать произведения поэтов-классиков. Попугая собирались продать за 250 тысяч рублей. Также мужчина сообщил, что Валера научился разговаривать еще в магазине, в котором он когда-то приобрел его. Он не стал уточнять, сколько денег удалось выручить с продажи птицы.

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