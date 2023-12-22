Политолог Станкевич назвал ожидаемым решение Турции по Швеции в НАТО

Политолог Сергей Станкевич назвал ожидаемым решение Турции по членству Швеции в НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продавил ряд уступок со стороны Запада. Он подчеркнул, что в политическом плане Анкара уже давно согласилась на прием Швеции в альянс. В то же время шведские власти приняли необходимые для этого поправки.
Также Станкевич заявил, что Турция тянула с решением из-за США и их поставок истребителей F-35. Эксперт добавил, что свое решение о членстве Швеции в НАТО еще не приняла Венгрия, однако уверен, что принципиальных возражений у страны на этот счет не будет.
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Фото: Pixabay.com
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