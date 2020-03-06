Клишас: Правок в Конституцию о недвижимости чиновников не было

Изменения касаются только действующих норм, закрепленных в документе.

Поправок в Конституцию о недвижимости чиновников не было. Об этом "РИА Новостям" заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Андрей Клишас. Депутат добавил, что в действующем законодательстве данной поправки также нет.

Запрета на зарубежную недвижимость в поправках нет, такой нормы не было никогда прокомментировал спикер

На конституционный уровень парламентариями подняты те ограничения, которые в законе есть сейчас. Специалисты только расширили список ответственных лиц, которых ограничения коснутся. Поправки говорят о запрете на иностранное гражданство и вид на жительство. Ограничения касаются владения счетами в зарубежных банках для президента, премьера, его замов и министров, сенаторов, депутатов, сотрудникам МО, прокуратуры, омбудсменов.

Ранее в Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах.