В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах

Ограничения и запрет на продажу смогут принимать региональные власти.

В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых многоквартирных домах. Законопроект доработан во втором чтении. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на главу комитета по информационной политике, технологиям и связи Александра Хинштейна.

Депутаты отметили, что предложение направлено на борьбу с "наливайками". Так называются небольшие бары на первых этажах, которые продают алкоголь по ночам. Часто местные жители жалуются на шум от деятельности данных заведений.

Региональным властям дадут возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите. Они также смогут полностью запретить его продажу в жилых домах и прилегающих территориях. На федеральном уровне установят минимальную площадь зала - не менее 20 кв.м.

Ранее в Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя.