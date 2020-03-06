Потому что она у них есть.

Запрет недвижимости за рубежом из-за чиновников и депутатов не прописали в Конституции. Об этом сообщают "Ведомости".

- Иностранная недвижимость пока осталась, потому что она есть у многих политиков и чиновников, - рассказал анонимный источник издания в Государственной Думе.

Именно поэтому запрет не внесли в поправки к Конституции. Однако, по словам собеседника, он может появиться в федеральном законе "в какой-то момент".

Недвижимостью за рубежом владели 26 депутатов Госдумы и их семьи, а также 9 членов Совета Федерации. До этого поправки о запрете на зарубежную недвижимость вносили депутаты от "Единой России" и КПРФ.

Ранее Путин назвал востребованными поправки в Конституцию.