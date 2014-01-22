Поправку об обучении детей у ИП за маткапитал утвердили в Петербурге

В частности, можно будет заключать такие договора с индивидуальными предпринимателями, обладающими образовательной лицензией.

Стало известно, что в Петербурге материнский капитал можно будет использовать для оплаты образовательных услуг. Законопроект утвердили в среду, 16 ноября, в городском парламенте на окончательном третьем чтении.

В документе указали, что маткапитал, который выделяют в Петербурге при рождении третьего ребенка, можно будет направлять на обучение детей в образовательных организациях, независимо от их организационно правовых форм. В частности, можно будет заключать такие договора с индивидуальными предпринимателями, обладающими образовательной лицензией.

Ранее депутаты петербургского парламента выступили с предложением расширить сферу использования маткапитала. Они настаивают на том, чтобы мамы смогли тратить средства на обучение детей у индивидуальных предпринимателей

Фото: Piter.tv

