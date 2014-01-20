ЗакС Петербурга направит в Госдуму поправки в закон о КРТ

Так, парламентарии предлагают предоставить право субъектам регионального самостоятельно определять границы в которых можно осуществлять переселение в рамках программы.

Депутаты ЗакСа Северной столицы внесёт поправки ко второму чтению федерального закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Соответствующая инициатива была одобрена в ходе заседания в среду, 15 ноября.

Так, парламентарии предлагают предоставить право субъектам регионального самостоятельно определять границы в которых можно осуществлять переселение в рамках КРТ. Также в Северной столице настаивают на том, что дома могут войти в программу исключительно на основании решения общего собрания дома.

На проведение соответствующего собрания парламентарии предлагают выделять 90 дней. Его инициаторами при этом должны выступить не менее 10% собственников-физлиц.

Ранее мы сообщили о том, что дом на Непокорённых не стали исключать из списка попадающих под реновацию.

Фото: Piter.TV