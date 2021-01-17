В ЗакСе поддержали поправки в бюджет Петербурга

Предложения поступили от губернатора Александра Беглова, а также депутатов фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди".

В среду, 22 ноября, парламентарии Северной столицы приняли закон о бюджете на 2024 год во втором чтении. За утверждение документа проголосовали единогласно.

Закон содержит поправки от губернатора Александра Беглова, а также депутатов фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди". Они предусматривают увеличение финансирования строительства новых учреждений здравоохранения на 11 млрд рублей. Ещё 6 млрд рублей направят на проведение благоустройства и уборку общественных территорий, а также ликвидацию несанкционированных свалок. Кроме того, 21,8 млрд пойдёт на зарплату бюджетникам и удержание стабильных цен на проезд в общественном транспорте. Наконец, около полутора млрд рублей нужно на выплату пособий несовершеннолетним, а ещё два млрд выделяется на поддержку участников СВО.

Отдельная поправка губернатора предполагает выделение дополнительных для проведения ремонта Дома национальностей и наращивание финансирования муниципальных образований города на 1 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что депутаты ЗакСа рассмотрят новые поправки в Генплан Петербурга.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга