Поправки в Конституцию утвердят ко дню присоединения Крыма

На подпись президенту документ направят до 18 марта.

Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма. До праздничной даты пакет изменений на подпись президента отправится в случае одобрения его парламентом. Об этом рассказали представители рабочей группы по внесению правок в Основной закон страны журналистам "Интерфакса".

Эта дата - день воссоединения Крыма с Россией - имеет символическое значение прокомментировал депутаты

Праздник отмечается ежегодно 18 марта. Напомним, что президентский законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 10 марта. А 11 марта пройдет завершающее, третье чтение документа в ГД. Также пакет правок должны утвердить в Совете Федерации. Отдельные региональные ЗакСы готовы рассмотреть изменения в Конституцию уже 12 марта. Правки необходимо поддержать минимум в двух третях от всех региональных парламентов.

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