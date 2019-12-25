Поправки в Конституцию: где в Петербурге проголосовали против

Десятки участков города выделяются на общем фоне.

Изучив опубликованные результаты голосования по поправкам к Конституции, опубликованные в "ГАС-Выборы", издание "Фонтанка" пришла к выводу, что на некоторых участках петербуржцы проголосовали против.

На УИК №198 – на ледоколе "Акртика", который находится на ходовых испытаниях в Финском заливе – 62,1% проголосовали против, это 214 избирателей из 353. На полярной станции "Ледовая база "Мыс Баранова" (УИК №194) против проголосовали 65% человек. На антарктической станции "Восток" (УИК №190) против высказались 63,64.

На буксирах, которые находятся в море, против голосовали целые эскадры, отмечает издание. УИК №700 — 7 избирателей, 6 — против, 85,71% (буксир-толкач ОТА-953); УИК №698 — 7 человек, 6 — против, 6, 85,71% (буксир-толкач "Толиман"); УИК №696 — из 8 избирателей против 5, 62,5% (буксир-толкач "Сириус").

72,68% петербуржцев, прикрепленных к участку в школе №381 в Кировском районе, проголосовали также против.

В ТИК, в Левашово, №22, 6 участков "против": в УИК №330 насчитали 1878 бюллетеней против, или 95,82%; в УИК №380 — 1361, или 80,01%; УИК №392 — 1523, или 97,25%; УИК №398 — 1142, или 88,19%; УИК №404 — 1390, или 95,34%, и УИК №406 — 877, или 59,46%. Причем на остальных 72 участках картина однородная — против проголосовали в среднем 20–30% избирателей. Интересно, что участок №404 — это больница Святого великомученика Георгия, где в результате возгорания аппарата ИВЛ погибли шесть человек, а №406 — больница №122.

Однако, несмотря на цифры, в общей сложности регион одобрил изменения в Конституцию и не сильно выделяется на фоне остальных регионов.

Ранее мы писали, что стало известно, сколько петербуржцев проголосовали за поправки.

Фото: Piter.TV