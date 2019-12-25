В голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 3,8 млн петербуржцев

В Горизибркоме считают, что "историческое событие" прошло успешно.

В Медиацентре Союза журналистов России проходит заключительная пресс-конференция по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщил председатель Горизбиркома Виктор Миненко, в голосовании приняли участие 3,8 млн петербуржцев.

Из них "за" поправки проголосовало 77,66%, а именно ― 2,2 млн человек. По словам Миненко, "город проголосовал за развитие и благополучную жизнь".

Пресс-конференция не прошла без обсуждения конфликта, произошедшего на избирательном участке с участием журналиста. Представители горизибркома заявили о том, что не могут комментировать правомерность произошедшего, так как это компетенция правоохранительных органов и Следственного комитета.

Таккже без ответа остался вопрос о том, у скольких членов избирательных и участковых комиссий был выявлен коронавирус. Это является медицинской тайной. Все данные были переданы в Роспотребнадзор, но не обнародуются.

Фото: Piter.TV