Специалист пояснил, какие права будут у пострадавшей стороны.

Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права. Совет при президенте России по кодификации рассмотрел документ. Об этом сообщила "Российская газета" со ссылкой на мнение эксперта, адвоката Алексея Афонина.

Соседи получат право требовать от собственника соседнего участка не нарушать приток света. Он также не сможет сужать открывающийся с него вид, если это "выходит за разумные пределы". Если вмешательство грозит соседнему участку погрузиться в тень навсегда, то жертва может обратиться в суд. Однако граждане должны проявлять разумное терпение, например, из-за шума за стенкой.

Суд может заставить устранить препятствия в пользовании своим земельным участком. Недостатком проекта эксперты считают отсутствие закрепленного права на компенсацию.

Ранее Piter.tv писал о том, что соседи рассказали о хозяине квартиры на Серебристом бульваре, в которой произошел пожар.

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