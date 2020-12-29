Глава Роспотребнадзора привела статистику популяционного иммунитета населения региона к коронавирусу.

Анна Попова заявила об иммунитете к COVID-19 у половины жителей Татарстана. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила чиновникам в рамках совещания региональной коллегии управления. Эксперт озвучила данные, которые получила от Института Пастера по результатам проведенных исследований.

Популяционные исследования, результат которых озвучил Институт Пастера...говорят о том, что почти половина населения Республики Татарстан сегодня имеет иммунитет Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что ранее в профильном ведомстве говорили о том, что исследование популяционного иммунитета в 26 российских субъектах показало, что иммунитет к коронавирусной инфекции имеют минимум 26 процентов населения.

Попова: заболеваемость COVID-19 в России вдвое ниже, чем в Европе.