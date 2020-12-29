Попова: заболеваемость COVID-19 в России более чем вдвое ниже, чем в Европе

Глава Роспотребнадзора приняла участие в региональном совещании по Татарстану.

Анна Попова заявила о том, что заболеваемость COVID-19 в России более чем вдвое ниже, чем в Европе. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила чиновникам на заседании региональной коллегии управления по Татарстану. По данным спикера, даже во время осеннего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией статистика показывала не более 20 новых пациентов ежесуточно на каждые сто тысяч жителей. При этом в европейском регионе этот показатель достигает 50-70 человек.

В РФ всю осень мы держались … на уровне не выше 20 случаев на 100 тыс. населения в сутки….Если в РФ мы не перешагнули позицию 20 на 100 тыс. населения в сутки, то европейские страны сегодня имеют показатели 50, 60 и 704 Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Представительница ведомства подчеркнула, что сейчас по стране наблюдается тренд по снижению числа новых зараженных.

Попова заявила, что тесты для выявления "британского" COVID готовы к регистрации.

Видео: Youtube/Пресс-служба Президента Республики Татарстан