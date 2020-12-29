В семи регионах заболеваемость новой коронавирусной инфекцией падает.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в 66 субъектах России. Заявление она сделала на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В 66 субъектах РФ идет стадия стабилизации. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она подчеркнула, что в семи регионах заболеваемость новой коронавирусной инфекцией падает, в 13 — растёт.

За исключением Крыма и Санкт-Петербурга, в остальных 82 регионах коэффициент распространения COVID-19 не превышает единицы.

Ранее Мурашко заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции началась во всех регионах.

Видео: Правительство России