Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высоком интересе к российским вакцинам от COVID-19 со стороны других стран. Об этом пишут "РИА Новости".
Я встречаюсь с коллегами, сегодня у меня состоялось несколько встреч с моими партнерами.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Она отметила, что на встречах с заграничными главными санитарными врачами постоянно звучит вопрос о российской вакцине.
Ранее в ВОЗ сообщили, что продолжат сотрудничать с Россией в борьбе с пандемией коронавируса.
Фото: Piter.tv
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