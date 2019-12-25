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Попова заявила о высоком интересе к российским вакцинам от COVID-19
Сегодня, 12:01
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matveyvn

Попова заявила о высоком интересе к российским вакцинам от COVID-19

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Постоянно звучит вопрос о российской вакцине.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высоком интересе к российским вакцинам от COVID-19 со стороны других стран. Об этом пишут "РИА Новости".

Я встречаюсь с коллегами, сегодня у меня состоялось несколько встреч с моими партнерами.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что на встречах с заграничными главными санитарными врачами постоянно звучит вопрос о российской вакцине.

Ранее в ВОЗ сообщили, что продолжат сотрудничать с Россией в борьбе с пандемией коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина от коронавируса, коронавирус, попова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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