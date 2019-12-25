Постоянно звучит вопрос о российской вакцине.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высоком интересе к российским вакцинам от COVID-19 со стороны других стран. Об этом пишут "РИА Новости".

Я встречаюсь с коллегами, сегодня у меня состоялось несколько встреч с моими партнерами. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что на встречах с заграничными главными санитарными врачами постоянно звучит вопрос о российской вакцине.

Ранее в ВОЗ сообщили, что продолжат сотрудничать с Россией в борьбе с пандемией коронавируса.

Фото: Piter.tv