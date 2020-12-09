Дорит Ницан заявила о готовности ВОЗ взаимодействовать с российскими экспертами.

В ВОЗ сообщили, что продолжат сотрудничать с Россией в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом на научно-практической конференции по противодействию распространению инфекций сообщила глава регионального бюро Европы Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницан. Она отметила готовность экспертов взаимодействовать с российскими коллегами в области профилактики диагностики и лечения коронавируса.

Так много делается в рамках солидарности по всему миру, РФ очень активно участвует в этом...Мы готовы продолжать сотрудничество в области профилактики, диагностики и лечения. Только все вместе, плечом к плечу, мы можем победить пандемию Дорит Ницан, представитель ВОЗ

В ВОЗ добавили, что пандемия негативно сказалась на всех сферах жизни общества. В первую очередь усложнились условия для функционирования систем здравоохранения, образования, а также негативное влияние наблюдается на психическом здоровье населения.

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Видео: Youtube/Президентская библиотека