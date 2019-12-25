Глава Роспотребнадзора РФ заявила о стабилизации заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Анна Попова напомнила, что ограничительные меры стоит принимать своевременно.

Глава Роспотребнадзора России оценила ситуацию с коронавирусом в Петербурге. По словам Анны Поповой, она остается напряженной, но заболеваемость перестала расти. О снижении говорить пока рано.

На протяжении последних 10 дней уровень заболеваемости держится на одном уровне. Необходимо принять все меры для того, чтобы изменить ситуацию, заявила глава ведомства.

Анна Попова находится в Петербурге в связи с проведением Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Также глава Роспотребнадзора сообщила о том, что в РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV