  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Глава Роспотребнадзора РФ заявила о стабилизации заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Сегодня, 16:55
80
nadezhda_sib

Глава Роспотребнадзора РФ заявила о стабилизации заболеваемости COVID-19 в Петербурге

0 0

Анна Попова напомнила, что ограничительные меры стоит принимать своевременно.

Глава Роспотребнадзора России оценила ситуацию с коронавирусом в Петербурге. По словам Анны Поповой, она остается напряженной, но заболеваемость перестала расти. О снижении говорить пока рано. 

На протяжении последних 10 дней уровень заболеваемости держится на одном уровне. Необходимо принять все меры для того, чтобы изменить ситуацию, заявила глава ведомства. 

Анна Попова находится в Петербурге в связи с проведением Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Также глава Роспотребнадзора сообщила о том, что в РФ зафиксированы единичные случаи повторного заражения коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: анна попова, коронавирус, ограничительные меры, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии