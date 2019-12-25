С волной заражений медики справляются за 4 недели, а не за 2,5 месяца, как осенью 2020 года.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о способности справляться с заболеваемостью COVID-19 за месяц. Такое заявление чиновница сделала в интервью журналистке телеканала "Россия-24" Наиле Аскер-заде. Эксперт напомнила, что ранее у медиков уходило не менее 2,4 месяцев на то, чтобы справиться с ростом инфицирования и новых пациентов по стране. Сейчас эти меры сокращены до четырех недель.

Там, где все было сделано вовремя, весь процесс подъема занял не более четырех недель, это хороший результат. Это два инкубационных периода. Напомню, что прошлой весной это было гораздо больше. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Представитель профильного ведомства напомнила, что сейчас рост числа пациентов с коронавирусом растет в 35 российских регионах. В 15 из них показатели превышают среднестатистические.

Попова: требования носить маски на улице в России практически нет.

Фото и видео: YouTube/Россия-24