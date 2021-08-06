Попова: требования носить маски на улице в России практически нет

Маски на улице можно не носить, если речь не идет о массовом мероприятии.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что требования носить медицинские маски на улице в России практически нет. Такое заявление чиновница сделала во время интервью журналистке телеканала "Россия-24" Наиле Аскер-заде. Спикер уточнила, что данная мера не необходима, если только речь не идет о проведении массового мероприятия.

Россияне, которые отдыхают, не должны на улицах носить маски. Вот требования по ношению масок на улицах, если это не массовое какое-то мероприятие, каких сейчас практически нет. В закрытых помещениях да, это требование остается. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что в мире коронавирусом заразились более 201 млн человек. Из них порядка 4,2 млн человек погибли. В России зарегистрировано 6 402 564 случая заражения. Умер 163 301 пациент.

Попова уверена, что учебный год начнется без ковидных ограничений.

Видео: YouTube / Россия 24