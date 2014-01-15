Попова уверена, что учебный год начнется без ковидных ограничений

При соблюдении всех коронавирусных ограничений, дополнительного осложнения эпидситуации не возникнет.

Учебный год на всей территории России начнется без ковидных ограничений. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, это произойдет при соблюдении всех предписанных мер по профилактике. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия -1".

Попова подчеркнула, что у Роспотребнадзора есть основания для такой надежды. Им хотелось бы, чтобы учебный год начался в очном формате.

Но если мы будем соблюдать все правила и если те ограничения, которые сегодня по необходимости введены, будут тщательно соблюдаться, то будут доведены до того момента, когда отмена их будет уже совершенно безопасна. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 6 379 904 случая заражения COVID-19. Медикам удалось вылечить 5 700 212 человек. Ещё 162 509 пациентов скончались.

Ранее мы сообщили, что стало известно, примут ли в США привитых российскими вакцинами иностранцев.

Видео: YouTube / Россия 24