Речь шла о китайских и российских вакцинах от коронавируса.

Стало известно, примут ли в США привитых российскими вакцинами иностранцев. Об этом на брифинге высказалась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, пока Белый дом не готов обсуждать данный вопрос. Администрация предоставит более подробную информацию после того, как процесс завершится. Не исключено, что прививки могут стать обязательными для въезда в страну. Однако, пока неизвестно, чего России следует ожидать и что потребуется для въезда в США.

Это действительно хороший вопрос. Мы просто еще не достигли той стадии, когда процесс завершен. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Ранее мы сообщили, что Псаки прокомментировала выдачу COVID-паспортов. Пока Вашингтон не намерен выдавать ковид-сертификаты на федеральном уровне.

Видео: Белый дом